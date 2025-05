Curso online de quadrinista explora a vida e obra de Paulo Leminski

Realizado pelo quadrinista do O POVO Elias Dias, curso irá aprofundar as camadas da produção artística do concretista Paulo Leminski / Crédito: Reprodução/Acervo Curitiba Histórica

Em março de 2025, a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, anunciou que Paulo Leminski seria o grande autor homenageado desta edição do evento literário. Inspirado pelo anúncio, o quadrinista do O POVO Elias Dias criou o curso livre “O erudito desbundado: a obra-vida de Paulo Leminski”, que acontece de forma remota entre os meses de maio e junho.

Segundo Elias, o curso visa explorar diferentes camadas do poeta, que por vezes passam ocultas ao grande público. "A obra de Leminski, pelo estilo pop, fulminante e mesmo bem-humorado, sempre fez bastante sucesso na internet, mas o conhecimento sobre ela ainda é bastante superficial, razão pela qual o curso procura explorar mais a fundo algumas de suas facetas", conta Elias. Dividido em 5 módulos, o curso aborda as teorias da interpretação, a relação do poeta com o tropicalismo, a presença poliglota em seus textos e a vida e obra do autor. Visando atender àqueles que não possuem disponibilidade durante a semana, o curso acontece dividido em duas turmas: a 1ª, que ocorre nas segundas e quintas-feiras, entre os dias 19, 22, 26 e 29 de maio; e a 2ª, que acontece aos domingos, nos dias 25 de maio e 1º de junho.

A inscrição para o curso está disponível por R$70, com descontos de 40% para universitários e de 50% para pessoas negras e pessoas LGBTQIAPN+. Quem é Elias Dias Natural de Congonhas, no interior de Minas Gerais, Elias é quadrinista do O POVO e, atualmente, está realizando graduação em Letras/Francês pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Morando no Rio de Janeiro desde 2020, Elias foi indicado ao 35º Troféu HQMix. No mesmo ano, teve três obras selecionadas no 50º Salão Internacional de Humor de Piracicaba e uma no 15º Salão Internacional de Humor do Piauí.