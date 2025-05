Edital de Apoio a Games abre inscrições para segunda edição

Com a proposta de desenvolver o setor de jogos digitais, a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) lança o 2º Edital de Apoio a Games. Com inscrições a partir de 19 de junho, a publicação visa fortalecer produtores audiovisuais e de jogos on-line do Estado.

