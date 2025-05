BC anuncia leilão de linha de até US$ 1 bi amanhã das 10h30 às 10h35

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 26, por meio de comunicado, a realização nesta terça-feira de leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de até US$ 1 bilhão para rolagem de vencimentos de 2 de julho de 2025. A oferta ocorrerá das 10h30 às 10h35.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As operações de venda do Banco Central serão liquidadas no dia 2 de julho de 2025. Já as liquidações de compra ocorrerão em 3 de setembro de 2025.