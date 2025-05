Programa apresenta plano estratégico para a mandiocultura de Salitre no Ceará

A Cidade é a maior produtora de mandioca do Estado e foi identificada pelo Impulsiona Ceará como Arranjos Produtivos Locais (APL)

O município de Salitre, no Cariri, distante 572,7 km de Fortaleza, terá seu potencial na mandiocultura analisado em plano estratégico realizado pelo Impulsiona Ceará, que visa atualizar e efetivar a política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL).

A Cidade, com uma produção de mais de 160 mil toneladas de mandioca em 2022, é a maior produtora do Estado, que está entre os dez maiores cultivadores da planta no Brasil. Ela foi considerada uma APL, pois concentra agrupamentos de empresas que atuam nesse setor econômico.