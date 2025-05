CriarCE lança edital da Jornada de desenvolvimento de hardware

FORTALEZA, CE, BRASIL, 23-01-2020: Thiago Barros, coordenador do CriarCe. Fotos para DOM: Negócios de impacto social. (Foto: Beatriz Boblitz/ O POVO) / Crédito: 23 19:12:50

Está lançado o edital para selecionar equipes, empresas e instituições interessadas em participar da Jornada de Aceleração de Desenvolvimento de Hardware, com foco em protótipos funcionais prontos para o mercado.

O CriarCE é um projeto do Governo do Estado do Ceará que atua como um laboratório de inovação aberta, acelerando ideias em hardware desde os estágios iniciais (TRL 1) até protótipos demonstráveis e bem finalizados (TRLs 5 ou 6) para captação de recursos ou testes e validação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O programa oferece suporte técnico especializado, infraestrutura avançada e mentorias para auxiliar pesquisadores, profissionais liberais, empresas e instituições a desenvolverem suas soluções físicas e tecnológicas.

A Jornada de Aceleração do CriarCE abrange setores estratégicos para a economia do estado, incluindo Agronegócio, Comércio, Construção civil, Educação, Energias renováveis, Indústria da madeira, Infraestrutura e Logística, Metalmecânica, Mineração, Saúde, Tecnologia da informação e comunicação, Turismo, entre outros. Para a área da Saúde, em parceria com a ESP/CE, o programa apoia projetos que buscam criar dispositivos médicos inovadores, equipamentos de diagnóstico, ferramentas de monitoramento e outras tecnologias físicas que aprimorem a qualidade da assistência e a eficiência dos serviços de saúde.

As equipes selecionadas terão acesso à infraestrutura do CriarCE, que inclui impressão 3D (filamento e resina), corte a laser e estação de eletrônica. Além disso, contarão com consultorias técnicas em desenvolvimento de Placas de Circuito Impresso, firmware e peças plásticas ou em resina, conteúdo técnico através de palestras e oficinas, consultoria para apoio à escrita e depósito de Propriedade Intelectual, mentorias voltadas para modelo de negócio e entrada no mercado, e acesso a eventos de networking do ecossistema de empreendedorismo.

Projetos na área da saúde também terão a possibilidade de realizar testes de uso em ambientes de simulação.

A jornada de aceleração ocorrerá em 11 etapas sucessivas, com workshops, apoio ao desenvolvimento, testes, consultorias e mentorias. Cada etapa possui marcos e entregáveis a serem cumpridos pelas equipes.

Um exemplo de sucesso apoiado pelo CriarCE é a AlertAlergo, formada por três médicas, que em breve lançará um dispositivo médico no mercado. O CriarCE auxilia equipes que, mesmo sem conhecimento profundo em eletrônica, firmware, modelagem e impressão 3D, possuem um conhecimento sólido do problema que desejam resolver.

Podem se inscrever equipes com no mínimo dois membros, maiores de 18 anos, com uma solução ou ideia inovadora baseada em um produto físico a ser desenvolvido ou aprimorado. É necessário ter pelo menos um membro com conhecimento na área do produto e o projeto deve ter complexidade compatível com a infraestrutura do CriarCE.