Não é verdade que ajuste fiscal esteja sendo feita só via arrecadação, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta sexta-feira, 23, que a medida anunciada na tarde desta quinta-feira, 22, que prevê alterações na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não indica que o governo federal busca fazer um ajuste fiscal apenas pelo lado das receitas. A medida tem um impacto arrecadatório de cerca de R$ 20 bilhões, de acordo com a pasta.

Questionado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, se as medidas do IOF passam a mensagem de que o governo sempre busca fazer ajustes aumentando a arrecadação, e não via corte de gastos, Haddad se limitou a responder que "R$ 30 bilhões é maior que R$ 20 bilhões", em referência ao relatório bimestral de maio do governo, que sinalizou um congelamento de R$ 31,3 bilhões nas despesas do Executivo. "R$ 30 bilhões contra R$ 20 bilhões. Faz a conta. 30 é maior que 20", disse o chefe da Fazenda.