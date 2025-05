Dólar à vista sobe com IOF, Haddad e cautela externa no foco

O dólar à vista opera em alta na manhã desta sexta-feira, 23, ajustando-se ao aumento do IOF sobre seguros, crédito para empresas e câmbio, anunciado após o fechamento anterior. Já o dólar futuro de junho recua, após ter subido fortemente em reação às medidas fiscais, que acabaram ofuscando o bloqueio de recursos no orçamento, acima do esperado pelo mercado.

A pressão no câmbio é atenuada pelo recuo do governo na proposta de elevar a 3,5% o IOF sobre investimentos de fundos no exterior e pela exclusão do imposto sobre comércio exterior e fluxos de investimento estrangeiro. A queda do dólar lá fora também contribui.