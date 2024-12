Ocupação em hotéis de Fortaleza no fim de ano chega aos 95% e supera marca de 2023

Hoteis que ficam na orla da Capital estão praticamente lotados às vésperas do Ano Novo / Crédito: AURÉLIO ALVES

A ocupação dos hotéis na orla de Fortaleza para o período do fim de ano chegou a 95%, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará(ABIH-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O número é superior ao registrado no ano passado, quando esse percentual chegou a 94%, a despeito da redução no período de festa do Réveillon promovido pela Prefeitura de Fortaleza, que na passagem de 2023 para 2024 foi de três dias.

A gente já vinha, desde o início do mês, com a expectativa de 95% de ocupação, e isso realmente se concretizou. Então, isso é muito bacana, principalmente, pela visibilidade que dá para a cidade. A gente já tem realmente essa data como a melhor do ano, a mais procurada da cidade", comemorou a presidente da ABIH-CE, Ivana Bezerra.