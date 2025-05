Mais de 11 milhões fizeram consulta sobre INSS e total de 1,91 milhão identificou descontos

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou nesta quinta-feira, 22, que mais de 11 milhões de brasileiros fizeram consulta aos canais do governo para saber se tiveram descontos ou não. De acordo com ele, 1,91 milhão de pessoas identificaram descontos em seus benefícios e responderam à pergunta feita pelo INSS sobre se essa dedução foi autorizada ou não.

Waller disse que 1,87 milhão de pessoas afirmaram que não deram aval ao desconto, enquanto apenas 40 mil autorizaram.