Arezzo quer aumentar sua produtividade em 40% no Ceará até o fim de 2025

Inaugurada em fevereiro de 2024, a Arezzo assumiu ambas as indústrias deixadas vagas nos municípios pela Paquetá Calçados, que fechou seu negócio no Estado.

Além disso, há outra planta fabril do grupo localizada em Tururu, no Vale do Curu, porém, ainda não há previsão de expansão para esta unidade.

Atualmente, a fábrica, localizada em Uruburetama , a cerca de 115 km de Fortaleza, produz em torno de 4,5 mil a 5 mil pares de calçados diariamente e conta com 1,2 mil colaboradores. Também existe uma previsão de maior geração de empregos , porém, sem uma estimativa exata de quantas serão abertas no segundo semestre deste ano.

“A fábrica estava acostumada a produzir volumes altos para exportação com um calendário mais elástico. Precisamos adequar a planta para uma filosofia de produção com ciclos mais curtos e maior variedade de modelos.”

No início, como a produção era reduzida no Estado, tornava-se necessário transportar a mercadoria até o Rio Grande do Sul para então ser exportada, um processo que levava até 27 dias. Agora, com o embarque direto pelo Pecém, o tempo foi reduzido para cerca de 14 dias.

“É um porto que funciona, porque está acostumado com carga de calçados, tem muita produção. Tem embarcadores especialistas. Então assim, para nós, o Porto de Pecém é uma maravilha, porque ele nos reduz tempo”, diz o diretor de sourcing, logística e industrial da empresa, João Fernando Hartz.

Apesar de ter estudado a possibilidade de se instalar na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, a empresa optou por manter a operação fora desse regime.