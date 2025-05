Senado aprova texto-base para mudar licenciamento ambiental

A bancada da agropecuária no Senado vê espaço para aprovar projeto que cria um novo marco para o licenciamento ambiental no Brasil. A expectativa é de obter o voto de até 70 dos 81 senadores, unindo o apoio de parlamentares do centro e da oposição. O texto começou a ser votado nesta quarta-feira, 21, no plenário da Casa, mas até as 21h30 a sessão não havia chegado ao fim. A discussão ocorre em meio à pressão de entidades ambientalistas a partidos aliados do governo para a retirada do tema da pauta; para esses grupos, a flexibilização de normas pode ser danosa à proteção ambiental. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que tem "total discordância com os retrocessos que estão sendo produzidos".

Entre as propostas, o projeto prevê autodeclaração para a obtenção de Licença por Adesão e Compromisso (LAC) no caso de empreendimentos de menor impacto. Também estabelece regras nacionais para os processos de autorização, com definição de prazos e critérios mais objetivos, substituindo uma rede de mais de 27 mil normas federais e estaduais, conforme estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O texto foi relatado pelos senadores Tereza Cristina (PP-MS) e Confúcio Moura (MDB-RO). O projeto tramita no Legislativo há cerca de 20 anos. Como os senadores apresentaram emendas ao texto, em caso de aprovação ele terá de voltar à Câmara. O projeto tem apoio da Coalizão das 14 Frentes Parlamentares Produtivas e ampla adesão do setor produtivo, com manifestações de apoio de entidades do transportes, da indústria e da energia. O governo ainda segue dividido quanto ao tema - que tem o apoio do Ministério dos Transportes, dos Portos e Aeroportos, de Cidades e da Agricultura, e o veto do Ministério do Meio Ambiente e de parte da Casa Civil. Na terça-feira, 20, durante votação na Comissão de Meio Ambiente do Senado, o PT votou contra as alterações de normas.