Há cinco investigações de suspeita de Gripe aviária em andamento no Brasil

Há cinco investigações de suspeitas de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) no País, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 8h30 desta terça-feira, 20. As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.

De acordo com os dados da plataforma, duas investigações são em plantas comerciais, em um granja de pintinhos de cinco dias em Ipumirim (SC) e em um abatedouro de aves em Aguiarnópolis (TO). Outras três suspeitas são investigadas em aves de subsistência em Estância Velha (RS), em Salitre (CE) e em Eldorado do Carajás (PA).