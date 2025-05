Haddad: governo fará checagem no INSS para estabelecer ressarcimento de desconto não autorizado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 12, que o governo vai fazer a checagem do total de aposentados que não autorizaram descontos nos benefícios para chegar ao valor exato da fraude, além de conferir se os valores bloqueados das associações cobrem o ressarcimento. "Temos que fazer um balanço do que efetivamente não foi autorizado ... Nós temos que saber exatamente o valor da fraude, e temos que saber se os valores bloqueados das associações pagam a fraude", afirmou Haddad em entrevista ao UOL .

Segundo Haddad, o crédito consignado oferecido pelo sistema bancário funciona há 20 anos de forma exitosa e "não tem nada a ver" com os descontos realizados por associações e sindicatos. Em relação ao crédito consignado lançado pelo governo a trabalhadores do setor privado, o ministro disse que a medida só levará a um endividamento excessivo se não forem tomados os cuidados necessários.

Por ora, frisou, o que está acontecendo é a substituição das dívidas mais caras pelo consignado, que tem taxa mais baixas. Ainda assim, o ministro disse que o governo está acompanhando se as instituições financeiras estão cometendo abusos, como o assédio para que clientes aceitem um empréstimo consignado. "O ministério do Trabalho que está à frente do programa, mas nós estamos acompanhando de perto e com cuidado, porque é uma novidade", comentou Haddad.