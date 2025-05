Governador do RS diz estar tomando medidas necessárias para conter foco de gripe aviária

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta sexta-feira, 16, em suas redes sociais que está tomando todas as medidas necessárias para conter o foco de gripe aviária no Estado.

"Nosso sistema de vigilância é um dos mais robustos do mundo, e estamos aplicando todos os protocolos de contenção com agilidade para preservar a saúde pública e a segurança da produção avícola, fundamental para a economia do RS", escreveu o governador, ressaltando o trabalho conjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do RS e do Ministério da Agricultura.