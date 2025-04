Dez cidades do Rio Grande do Sul são afetadas por fortes chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta terça-feira (1º), que dez municípios registraram algum tipo de ocorrência causada pela forte chuva que atingiu principalmente a Região Metropolitana de Porto Alegre, na tarde de segunda-feira (31).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou - em poucas horas - mais de 60 milímetros (mm) de chuva em Porto Alegre.

Nas redes sociais, a população publicou imagens de uma tromba d’água no rio Guaíba. Além do grande volume de chuvas, os ventos chegaram a 110 km/hora na capital, segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica.

As principais ocorrências envolveram destelhamento de residências e prédios públicos. Em Canoas, a 19 quilômetros de Porto Alegre, 256 casas foram afetadas e, em Eldorado do Sul, o vendaval atingiu 450 casas e mais 15 escolas. De acordo com a Defesa Civil, as aulas foram suspensas em toda a rede municipal nesta terça-feira.

Pelas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, informou que, além da Defesa Civil, atuam nas áreas atingidas a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. “A prioridade é garantir a segurança da população e a rápida resposta às demandas mais urgentes”, esclareceu.