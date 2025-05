Plano Safra precisa ser ainda maior neste ano, afirma Alckmin

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Plano Safra precisará ser ainda maior neste ano. "O Plano Safra foi recorde no ano passado e neste precisa ser ainda maior", disse Alckmin a uma plateia formada por representantes do agronegócio e produtores rurais, durante o 3º Congresso Abramilho, evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho).

Ele não deu detalhes sobre o orçamento do Plano Safra e defendeu que o plano seja prolongado para o setor não ter essa apreensão todo ano.