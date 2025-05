Calendário PIS/Pasep 2025: veja data, valor, quem tem direito e mais

Pagamento de até R$ 1.518 do PIS/Pasep começa nesta quinta-feira / Crédito: divulgação / Caixa

O pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2025 segue novo cronograma e terá um novo lote liberado nesta quinta-feira, 15. O benefício, que pode chegar a R$ 1.518, é destinado a trabalhadores do setor privado e servidores públicos que atuaram com carteira assinada em 2023, com renda média de até dois salários mínimos. O calendário segue até agosto, com valores proporcionais ao tempo trabalhado no ano-base.

CONFIRA: Processo para reembolso de fraudes do INSS começa hoje PIS/Pasep 2025: quem tem direito ao abono salarial? Têm direito ao PIS/Pasep em 2025 os trabalhadores que:

Estiveram empregados com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2023;

Receberam, em média, até R$ 2.640 por mês no período;

Estão inscritos no programa PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos;

Tiveram os dados corretamente informados pelos empregadores na RAIS ou no eSocial. Empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física não têm direito ao benefício. Caso os dados tenham sido enviados fora do prazo, o pagamento será feito apenas no ano seguinte.

PIS/Pasep 2025: valores variam de acordo com tempo de serviço? O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados em 2023, podendo ir de R$ 127 (para um mês trabalhado) até R$ 1.518 (valor de um salário mínimo em 2025).

A Caixa Econômica Federal é responsável pelos pagamentos aos trabalhadores do setor privado, enquanto os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil. PIS/Pasep 2025: como consultar o benefício? A consulta pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, pela Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158) ou nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. No aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve:

Atualizar o aplicativo; Acessar a aba "Benefícios"; Selecionar "Abono Salarial"; Clicar em "Pagamentos" para verificar valor, data e banco de recebimento. A Central Alô Trabalho funciona gratuitamente de segunda a sábado, das 7h às 22h.

PIS/Pasep 2025: mudanças nas regras em 2025 Em 2025, o governo federal promoveu mudanças no limite de renda para ter direito ao benefício. O valor máximo mensal foi fixado em R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos.

Antes, o teto variava conforme o salário mínimo vigente. Além disso, está prevista a correção do abono pela inflação, com o objetivo de tornar o valor mais estável e justo. PIS/Pasep 2025: formas de pagamento variam por categoria Para trabalhadores do setor privado, o pagamento será feito pela Caixa em conta-corrente, poupança, conta digital ou, na ausência de conta, pelo aplicativo Caixa Tem. Já os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil, com crédito em conta, via Pix, TED ou presencialmente nas agências.