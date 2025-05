Governo amplia limites de renda e do valor do imóvel no Entrada Moradia

O anúncio se deu durante o evento de assinatura de mais 110 contratos do programa habitacional / Crédito: Thiago Gaspar/Governo do Ceará

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) anunciou os novos limites de renda bruta mensal para o programa Entrada Moradia nesta terça-feira, 13. A mudança se deu conforme as regras estabelecidas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. O anúncio ocorreu durante o evento de assinatura de mais 110 contratos do programa habitacional.

Já o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) defendeu o diálogo para dar moradia e dignidade às pessoas. “Em parceria com o Governo do Federal, conseguimos resgatar obras, assim como também com o Governo do Estado. Nós, em quatro meses, reiniciamos a construção de 3 mil moradias para a população fortalezense." Por sua vez, o secretário Nacional da Habitação, Augusto Rabelo, destacou a consolidação do Minha Casa, Minha Vida para viabilizar o sonho da casa própria dos brasileiros.

“A parceria com o Entrada Moradia é um reflexo disso. A gente também tem investimentos com o orçamento da União para empreendimentos. O apoio do Governo Federal tem sido recorde no Ceará, cerca de R$ 9 bilhões que já apoiaram projetos selecionados e financiamentos feitos”, registrou Augusto Rabelo. Conforme o secretário, R$ 6 bilhões já foram disponibilizados para financiar 42 mil unidades habitacionais no Ceará, já financiadas, e outras 20 mil unidades foram selecionadas para construir novas moradias. Contratos são assinados para a construção de 110 unidades No evento, também foram assinados contratos para a construção de 110 unidades do Entrada Moradia. A família da fortalezense e gerente comercial Aparecida Acelino, de 38 anos, é uma das cearenses que celebram a aquisição do primeiro imóvel com o programa.