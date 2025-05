INSS: nova investigação sobre consignados detecta possível fraude bilionária; veja reações

Na primeira fase da investigação, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) constataram o desvio de R$ 6 bilhões em descontos realizados por associações conveniadas do INSS entre 2019 e 2024. Uma investigação interna contra 12 entidades suspeitas foi aberta nesta segunda-feira, 5, segundo o Diário Oficial da União (DOU). O prazo para conclusão do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) é de 180 dias .

Nova linha investigativa da operação contra fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apurou que, só em 2023, foram feitas mais de 35 mil reclamações sobre empréstimos consignados liberados sem a solicitação de beneficiários. A quantia liberada pode chegar a R$ 90 bilhões .

Na mesma plataforma, a economista e ex-candidata a prefeita de São Paulo em 2024, Mariana Helena, fez um vídeo que intitula o escândalo como “ Consignadão ”. E acrescenta que o INSS é uma “máquina criada para roubar idosos”. No vídeo, ela apresenta casos de pessoas que sofreram com golpes de renegociações utilizando dados não autorizados e juros desproporcionais.

O deputado estadual André Fernandes, filiado ao Partido Liberal (PL-CE), comentou na plataforma X (antigo Twitter) que a “ resistência dos deputados de esquerda ” em assinar a CPI do INSS estava explicada, devido à soma de R$ 90 bilhões em empréstimos. Na mesma publicação, o deputado apresentou uma tabela que diz: “Nenhum deputado do PT, partido de Lula, assinou”.

O influencer político Ivan Vieira comentou: “EPAAA! Bolsonaristas estão compartilhando uma possível fraude no INSS ainda maior do que os descontos associativos”. E afirma que “a direita esqueceu” que a “farra do consignado” inicou no governo de Bolsonaro. Segundo Ivan, Bolsonaro “entregou a população mais vulnerável no colo de lobos famintos e golpistas”. E finalizou afirmando: “A conta chegou”.

Ressarcimento das vítimas

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller, o plano de ressarcimento está em fase final de elaboração e deve ser entregue até a próxima semana. Os valores a serem devolvidos aos aposentados e pensionistas vítimas do golpe deve retornar via benefício.

Em entrevista à rádio CBN, o presidente afirma: "Será feito via benefício, via conta do benefício. Nada de PIX, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco". A preocupação é que golpistas se aproveitem do ressarcimento para aplicar novos golpes.