INSS está comunicando a 27 milhões que não sofreram desconto associativo, diz Waller

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse que o órgão está comunicando nesta quinta-feira, 8, a 27 milhões de brasileiros que não sofreram qualquer desconto associativo. A comunicação está sendo feita única e exclusivamente por meio do "Meu INSS".

"Estamos deixando tranquilos 27 milhões, bem como seus familiares, que nunca tiveram desconto associativo. Esse é o primeiro passo e está acontecendo hoje, neste momento", disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto para dar atualizações sobre a Operação Sem Desconto.