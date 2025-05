IPVA 2025: 4ª parcela do imposto no Ceará vence nesta sexta-feira, 9

O alerta é da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE) , que reforça a importância de realizar o pagamento dentro do prazo para evitar juros e multas.

Se você tem um veículo registrado no Ceará e optou pelo parcelamento do IPVA 2025 , atenção: a quarta parcela do imposto vence nesta sexta-feira, 9 de maio .

Como emitir o boleto



Para pagar, é preciso emitir o Documento de Arrecadação do Estado (DAE). Isso pode ser feito de forma rápida no site da Sefaz-CE (www.ceara.gov.br) ou no aplicativo gratuito “Meu IPVA”, disponível para celulares Android e iOS.



Na hora de gerar o boleto, o sistema solicitará o número do chassi ou a placa do veículo e o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O contribuinte pode escolher entre:



“Imprimir Carnê” – com todas as parcelas já calculadas;



– com todas as parcelas já calculadas; “Imprimir Saldo Devedor” – caso queira quitar o valor total restante de uma vez.



Quem tem direito a desconto



Se você participa do programa Sua Nota Tem Valor e acumulou pontos no ano passado, pode ter até 5% de desconto no valor do IPVA. Mas atenção: o benefício só vale se o pagamento for feito até o vencimento.



Onde pagar



O pagamento pode ser realizado nos seguintes bancos: