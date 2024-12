IPVA 2025 Ceará: Sem reajuste, desconto até 10% soma cota única e Sua Nota Tem Valor

Para quem pagar o imposto inteiro até 31 de janeiro de 2025 tem direito a 5% de desconto. Ele pode ser somado ao abatimento de até 5% do Sua Nota Tem Valor, para quem participa do programa de notas fiscais. Aplicativo já disponibiliza a previsão de desconto

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Ceará mantém os descontos de até 10% para o contribuinte que acumular o pagamento do tributo em cota única até 31 de janeiro (5% de abatimento) mais a pontuação máxima do programa Sua Nota Tem Valor (mais 5% a menos no imposto).

Inclusive, o contribuinte que participa do Sua Nota Tem Valor já pode conferir no aplicativo uma previsão do desconto a receber no ano que vem. Em alguns cidadãos consultados pelo O POVO o desconto estimado já chega a 4%.