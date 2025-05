Com alta de 8,2% no 1º trimestre, Grendene tem resultado líquido recorrente de R$ 159,8 mi

Grendene tem oito fábricas em Sobral (CE) / Crédito: DIVULGAÇÃO

A indústria calçadista Grendene (GRND3) anunciou ao mercado resultado líquido recorrente de R$ 159,8 milhões no 1º trimestre de 2025, uma alta de 8,2% em relação ao igual período do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No mesmo recorte, a companhia também registrou uma receita líquida de R$ 563,8 milhões no trimestre, alta de 4,5% anual.

Estados Unidos barrar calçados chineses pode abrir espaço para Grendene Ao O POVO, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene, Alceu Albuquerque, destaca que há potencial para ampliar o leque de exportações para os Estados Unidos caso se confirmem as barreiras tarifárias impostas aos produtos chineses. O lado negativo seria o aumento da oferta desses produtos em outros países, inclusive no Brasil. Atualmente, a Grendene exporta para mais de 100 países. Assim, o executivo avalia que, no geral, observa esse movimento como positivo para a companhia. Foto: Acervo/Alceu Albuquerque/Grendene O POVO entrevistou o diretor financeiro e de relações com investidores da Grendene, Alceu Albuquerque.

"Claro que ainda são sondagens, porque a cada dia há uma novidade sobre esse assunto. Mas vemos isso como uma oportunidade de crescer nossas exportações para os Estados Unidos", diz Alceu. Já no mercado interno, Melissa e o segmento Kids foram as únicas linhas de produtos que mantiveram a curva ascendente, enquanto as demais apresentaram retração no trimestre. Do total produzido em 2025, 17,7 milhões foram destinados ao mercado interno (-19,6%) e 7,6 milhões ao Exterior (+21,1%).