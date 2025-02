Com lucro líquido de R$ 796,5 mi em 2024, Grendene segue atenta às exportações pelo Ceará

A Grendene destaca a nova fábrica da companhia no Ceará, estimada em R$ 30 milhões e em processo de construção no Crato, na região do Cariri / Crédito: Grendene/Arquivo

A Grendene (GRND3) anunciou aumento de 20,5% em seu lucro líquido recorrente no resultado do balanço de 2024. No ano passado, a companhia faturou R$ 796,5 milhões. Para 2025, a empresa anuncia que está atenta às elevações dos patamares de inflação e juros e avalia positivamente a possibilidade de escoar a produção exportadora pelo Ceará quando a ferrovia Transnordestina estiver operando. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado financeiro positivo foi obtido após um fim de 2024 com cenários desafiadores de aumento da inflação e da taxa básica de juros (Selic). O diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Alceu Albuquerque, destaca que a companhia segue atenta aos movimentos, mas projeta um 2025 promissor.

Em 2024, a Grendene obteve receita bruta de R$ 3,2 bilhões, alta de 7,5% em relação a 2023, com embarque de 139,4 milhões de pares de calçados. Desse total, 25,3 milhões foram despachados para o mercado internacional, um dos focos da companhia para este ano e além.

Alceu explica que o início de uma nova guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China pode abrir o mercado estadunidense para a Grendene, que pode suprir essa demanda e aumentar sua participação. Alceu Albuquerque, diretor Financeiro e de Relações com o Investidor da Grendene Crédito: Grendene/Arquivo No mercado nacional, a empresa, dona das marcas Melissa, Rider, Cartago, Ipanema, entre outras, não deve fazer grandes apostas na disputa de mercado pelos preços.

"Estamos adotando diversas iniciativas para manter o crescimento de volume, receita e margens. Estamos ajustando nossa oferta de produtos para torná-los mais competitivos nesse cenário de inflação alta e juros elevados", aponta. Ele ainda anunciou que faz parte do planejamento da companhia desenvolver produtos mais acessíveis, "reduzindo custos sem afetar a rentabilidade, para atender melhor às necessidades do mercado". Grendene entrega ampliação no Crato e espera avançar em exportações no Ceará a partir da entrega da Transnordestina

Um dos resultados apresentados pela Grendene em seu balanço é o montante de R$ 1,5 bilhão de caixa líquido. A partir da disponibilidade de recursos a companhia deve continuar "abrindo os cofres" para investimentos e o complexo fabril em Crato (Região do Cariri) deve ser uma das beneficiadas.