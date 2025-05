Fundo destinará R$ 40 milhões para o Nordeste até o fim deste ano; confira

O Ceará será o segundo destino da região com o maior montante de recursos, com R$ 6,7 milhões, precedido apenas pela Bahia (R$ 11,5 milhões)

O Ceará será o segundo destino da região com o maior montante de recursos , com R$ 6,7 milhões, precedido apenas pela Bahia (R$ 11,5 milhões). Confira abaixo quanto será aplicado em cada estado:

Bahia: R$ 11,5 milhões



Ceará: R$ 6,7 milhões



Pernambuco: R$ 6,1 milhões



Maranhão: R$ 4,2 milhões



Paraíba: R$ 2,8 milhões



Rio Grande do Norte: R$ 2,7 milhões



Piauí: R$ 2,5 mllhões

“Temos como ajudar de maneira ágil e justa as quase 1,5 milhão de micro e pequenas empresas registradas no Nordeste. Não exigimos garantias como casa ou carro, nem fundo garantidor, além de termos as menores taxas do Brasil nessas condições”, explica Vinícius Poit, CEO do Estímulo.

A atuação do fundo, que foi criado por um grupo de empresários, começou em 2020, devido a pandeia de Covid-19, e funciona por meio da concessão de crédito sem garantias.

Segundo o divulgado, ele se trata de um modelo estratégico que une doações e investimentos de impacto de diferentes tipos de capitais, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos.