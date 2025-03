Fortaleza receberá mais de US$ 150 mi para infraestrutura, mobilidade e arborização Com previsão de aprovação para fim de março, novo financiamento do Banco de Desenvolvimento da América latina (CAF) destina US$ 150 milhões para projetos e US$ 12,5 milhões para arborização 12:49 | 21/03/2025 Autor Clara Freire Clara Freire Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Fortaleza também receberá um Plano de Recuperação de Nascentes e de Arborização / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza receberá um financiamento de US$ 150 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para investir em infraestrutura viária, mobilidade urbana e redução de emissões de carbono. Além disso, a cidade foi contemplada com um Plano de Recuperação de Nascentes e de Arborização, que contará com US$ 12 milhões em investimentos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O financiamento foi viabilizado por meio de um acordo entre a Prefeitura e a CAF, cuja aprovação está prevista para o dia 27 de março, em Santiago, Chile.

O anúncio foi feito na quinta-feira, 20, durante um encontro entre o secretário de Governo, Júnior Castro, o secretário da Infraestrutura, André Daher, a representante do CAF no Brasil, Estefanía Laterza, e o executivo-sênior do banco no Brasil, José Rafael Neto.