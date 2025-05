Aneel mantém multa de R$ 69,4 mi para a Eletronorte em processo envolvendo Usina de Tucuruí

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter nesta terça-feira, 6, uma multa de R$ 69,4 milhões para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte). A penalidade foi em decorrência de "irregularidades" nas condições de segurança de barragem na Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí.

O regulador indicou, por exemplo, que houve "diligência insuficiente" nas ações de monitoramento e manutenção das estruturas das "eclusas", que são estruturas hidráulicas utilizadas em canais e rios. A Eletronorte defendeu que a responsabilidade dessas estruturas é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).