Mulheres que viajam sozinhas têm 15% de desconto em hotéis por todo o Brasil

A campanha do Ministério do Turismo e da Associação Brasileira de Hotéis, válida até março de 2026, visa incentivar o turismo solo feminino

O Ministério do Turismo (MTur) , em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), lançou um programa nacional que oferece 15% de desconto para mulheres que viajam sozinhas.

No Ceará, pelo menos 19 hotéis aderiram à campanha, conforme lista divulgada no site do Ministério do Turismo. (Confira lista completa mais abaixo)

Mulheres que viajam sozinhas: como conseguir desconto pelo programa

O benefício é aplicável a diárias na categoria “single” em hotéis participantes. Para usufruir do desconto, a mulher deve informar, no momento da reserva, que está viajando sozinha.

A condição é válida exclusivamente para reservas feitas diretamente nos canais dos hotéis e está sujeita à disponibilidade, inclusive durante feriados e grandes eventos.



A tarifa promocional aplicada nos hotéis da rede associada à ABIH que aderirem à campanha permanecerá válida mesmo durante grandes eventos ou feriados, estando, contudo, sujeita à disponibilidade de estadia.