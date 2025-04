Ao Cade, Apple diz que cobra 'taxa modesta' por Apple Pay e pede arquivamento de inquérito

A Apple se manifestou nesta terça-feira, 29, no inquérito administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), por eventual monopólio no sistema de pagamento por aproximação. A empresa solicitou o arquivamento do processo, argumentando que não é dominante em nenhum mercado relevante e que cobra apenas uma "taxa modesta" de emissores de cartão para participação no Apple Pay.

"Os emissores só pagam quando se beneficiam diretamente do uso da tecnologia da Apple, e todos os emissores pagam as mesmas taxas, independentemente de seu tamanho ou influência no mercado. Isso permite que bancos menores e fintechs inovadoras concorram em pé de igualdade com os grandes bancos já estabelecidos", diz a empresa, na resposta enviada a Cade.