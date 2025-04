Total de desempregados foi de 7,714 milhões no trimestre até março, mostra IBGE

O País totalizou 102,483 milhões de trabalhadores ocupados no trimestre terminado em março, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve um fechamento de 1,335 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 2,280 milhões de pessoas. Já a população desocupada expandiu em 891 mil pessoas em um trimestre, totalizando 7,714 milhões de desempregados no trimestre até março.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um ano, 909 mil pessoas deixaram o desemprego no País. A população inativa somou 66,975 milhões de pessoas no trimestre encerrado em março, 805 mil inativos a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve elevação de 82 mil pessoas na inatividade. O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 58,7% no trimestre encerrado em dezembro para 57,8% no trimestre até março. No trimestre terminado em março de 2024, o nível da ocupação era de 57,0%. População subutilizada

No trimestre terminado em março, faltou trabalho para 18,463 milhões de pessoas no País, segundo o IBGE. A taxa composta de subutilização da força de trabalho subiu de 15,2% no trimestre até dezembro para 15,9% no trimestre até março. No trimestre até março de 2024, a taxa de subutilização da força de trabalho estava em 17,9%. O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar.

A população subutilizada subiu 4,0% ante o trimestre até dezembro, 706 mil pessoas a mais. Em relação ao trimestre até março de 2024, houve um recuo de 10,8%, menos 2,243 milhões de pessoas. Subocupados por insuficiência de horas trabalhadas De acordo com o IBGE, a taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 4,4% no trimestre até março, ante um patamar de 4,8% no trimestre até dezembro.