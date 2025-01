Preferências da Geração Z redefinem consumo e comunicação

A autenticidade é um dos pilares das preferências da Geração Z / Crédito: Pexels/divulgação

Prioridades como conteúdo rápido, interação visual e autenticidade destacam as tendências da Geração Z, formada por jovens nascidos entre meados dos anos 1990 e o início dos anos 2010, que também valoriza causas sociais e ferramentas de inteligência artificial. A era do conteúdo rápido e visual

Nos dias de hoje, a atenção das pessoas é um recurso escasso. Para a Geração Z, isso é ainda mais evidente. Esses jovens cresceram em um mundo onde a informação está a um clique de distância e, muitas vezes, em formato de vídeo ou imagem.

Redes sociais como TikTok e Instagram se tornaram os principais canais de comunicação, pois oferecem um fluxo constante de conteúdo dinâmico e envolvente. A Geração Z não tem paciência para longas explicações ou textos extensos. Eles preferem consumir informações de maneira rápida e eficaz, geralmente em clipes de 15 segundos ou publicações de uma imagem. Essa preferência não é apenas uma questão de conveniência; é também uma forma de se conectar de maneira mais autêntica com os outros.

O conteúdo visual permite que eles expressem suas emoções e opiniões de maneira mais impactante. Redes sociais: o novo espaço de interação As preferências da Geração Z também refletem uma migração significativa para as redes sociais.

Plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram são mais do que apenas espaços de entretenimento; elas se tornaram as principais fontes de informação e interação social.

Os jovens utilizam esses canais não só para se divertir, mas também para se informar sobre tendências, moda, política e questões sociais. Esse comportamento é um reflexo de um mundo cada vez mais digital. A Geração Z está mais conectada do que nunca, e a sua forma de se relacionar com os outros é profundamente influenciada por essas plataformas. Portanto, de acordo com a ExpressVPN, essa conexão intensa com as redes sociais também traz desafios, como a exposição à desinformação e à pressão social.

A influência da inteligência artificial Além das redes sociais, a Geração Z também está se voltando para ferramentas de inteligência artificial para obter respostas rápidas e precisas. Assistentes virtuais como Siri e Google Assistant se tornaram parte do cotidiano, oferecendo soluções instantâneas para perguntas comuns.