Concurso PCCE: Taxa de inscrição deve ser paga até esta terça-feira, 29

Os candidatos inscritos no concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE) tem até esta terça-feira, 29 , para pagarem a taxa de inscrição. O valor é de R$ 300 .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Concurso PCCE: Confira detalhes

O edital do concurso da PCCE foi divulgado no dia 14 de março. Ao todo a oferta é de 100 vagas imediatas e 200 de cadastro reserva para o cargo de delegado. Destas, 225 são de ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 40 para candidatos negros e pardos.

A remuneração é de R$ 22.165,53 para uma carga horária de 30 horas semanais.

Para concorrer ao cargo, é necessário que o participante tenha diploma de conclusão de ensino superior em Direito, e tenha exercido, no mínimo, três anos de atividade jurídica, ou três anos de efetivo exercício em cargo público de natureza policial em um dos órgãos de segurança pública.

Já no que concerne à seleção ela contará com prova objetiva, provas discursivas, prova oral e prova de títulos. As datas das duas últimas ainda não foram divulgadas. Veja mais informações no edital.