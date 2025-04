UFCA realiza seleção para professor substituto; inscrições acabam nesta terça, 29

O salário mensal é de R$ 3.412,63, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000

As inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal do Cariri (UFCA), localizada no Campus Brejo Santo, município distante 521,75 km de Fortaleza, terminam nesta terça-feira, 29. A oferta é de uma vaga para o cargo de professor substituto na área de matemática.

Para participar, os interessados devem possuir licenciatura em Matemática ou uma licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática. O salário mensal é de R$ 3.412,63, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.