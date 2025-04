Nubank vai deixar de existir? Entenda proposta do Banco Central

Banco Central abriu uma consulta pública para ouvir a população a respeito do tema

Apesar de oferecer serviços financeiros, o Nubank não é um banco conforme a legislação. Tal fator não tem grande influência para os usuários, mas possui impacto no funcionamento da instituição junto aos órgãos reguladores.

O Banco Central do Brasil está avaliando a criação de uma regra para que fintechs e outros serviços que não são bancos deixem de utilizar a palavra "banco" em seus nomes. A regra também abrange o termo "bank" , em inglês. Em caso de aprovação, a medida poderia afetar o Nubank .

Proposta do Banco Central: como funciona a consulta?

A consulta pública do Banco Central iniciou no dia 13 de fevereiro e irá até 31 de maio. Qualquer usuário pode opinar a respeito do tema. A página traz ainda o edital da consulta, explicando a regra e seus objetivos.

Conforme o documento, a intenção do Banco Central é de dar mais transparência para a população, que poderia se confundir com os termos "banco" ou "bank".

Em caso de aprovação, as instituições teriam 180 dias para adequação à nova norma.

