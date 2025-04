Papel do Banco Central é fazer política anticíclica, afirma Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 22, que, em virtude do cenário de aquecimento da economia brasileira com inflação alta, cabe à autoridade monetária exercer seu papel de fazer a política anticíclica. A afirmação foi realizada em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

Galípolo destacou que o Brasil cresceu pelo quarto ano seguido acima do que modelos indicam ser o PIB potencial e que esse crescimento está bastante disseminado em diversos setores da economia. Ele salientou alguns indicadores, como o desemprego na mínima histórica e com queda acentuada, e o aumento do crédito bancário. Ele disse que o crédito, ao redor de 55% do PIB, está num dos maiores patamares da série histórica.