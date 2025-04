Estudo da Enel tem redução na conta de luz em 2025 e aumento em 2026

O percentual da Enel no Ceará, que atende 3,8 milhões de consumidores no Estado, será determinado pela Aneel em 15 de abril / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Reajuste Tarifário Anual pode ter uma redução entre 8,35% e 1,67% nas contas de energia do Ceará, segundo as simulações apresentadas pela Enel obtidas com exclusividade pelo O POVO. No entanto, para 2026, o estudo evidencia que é considerado aumento entre de 1,74% a 14%, a depender da aprovação ou não do diferimento tarifário. Este é um mecanismo que permite adiar parte dos reajustes para evitar impactos bruscos nas cobranças.

Vale frisar que os dados acima são apenas levantamentos da Enel, que tem de apresentar os números todos os anos, a pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O percentual definitivo da empresa no Ceará, que atende 3,8 milhões de consumidores no Estado, ainda será determinado pela Aneel em 15 de abril deste ano. Porém, só entra em vigor no dia 22 de abril. Em 2024, por exemplo, foi aprovada uma redução média de 2,81%. No reajuste, são três faixas de aumento, que contemplam o grupo A, com clientes de alta tensão e grande demanda de energia, como indústrias; grupo B, os de baixa tensão, em geral, residências e pequenos negócios; além de imóveis residenciais com baixo consumo. O pleito enviado para a Aneel pela empresa tem um valor aproximado de R$ 533 milhões. Esse montante está relacionado à recomposição de saldos de PIS/Cofins e à quitação de saldos vinculados à Covid-19 e à Bandeira de Escassez Hídrica.

“Esse diferimento, que foi solicitado pela Enel, é exatamente para reduzir essa volatilidade. (…) A distribuidora pode solicitar isso à agência reguladora para postergar algum custo ou antecipar algum benefício ao qual tenha direito.” Além disso, Felício reforça que todo ano há esse reajuste, que considera os custos da empresa, porém, a cada quatro anos tem-se a Revisão Tarifária Periódica (RTP). Ambos estão previstos nos contratos de concessão. “A revisão muda toda a base de remuneração dessa tarifa. É tudo feito com análise, um detalhamento, e tem essa reestruturação da base que compõe a tarifa. Então, este ano, a gente passa por um reajuste, que é um procedimento mais simples, apenas de ajuste dos custos gerenciáveis pela inflação.”