O POVO adere ao paywall e amplia benefícios a assinantes a partir deste mês

O POVO adota paywall e amplia benefícios a assinantes / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

A partir de abril de 2025 O POVO passa a adotar o chamado paywall poroso, modelo de negócio amplamente adotado por sites de veículos de notícias. A cada período de 30 dias, leitores têm acesso irrestrito a 10 matérias. A partir deste limite, verá em tela o aviso “Você atingiu o limite de notícias gratuitas” e o convite para se tornar assinante. Ao mesmo tempo, o acesso a algumas áreas do site segue aberto e não conta no paywall. Fazem parte desta área aberta importantes serviços aos leitores, como a programação de jogos de futebol do dia, resultados de loterias e previsão do tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seguem abertas também as matérias sobre programação e novidades do cinema e os conteúdos aprofundados trazidos pela BBC News Brasil. Desenvolvido internamente, o sistema chega após período de testes e análise de conteúdos. “É uma realidade do mundo inteiro; nos EUA, Japão, Europa, Américas, toda a indústria jornalística passou a adotar modelos de paywall. No Brasil, somos um dos últimos jornais a adotar, na forma de paywall poroso, após experiências de sucesso que tivemos com O POVO+, nossa plataforma de streaming de jornalismo e cultura”, aponta Erick Guimarães, diretor de Jornalismo do O POVO. Guimarães adiciona que, na indústria, o número de matérias para alcançar o limite de acesso sem bater o paywall costuma ser de até três conteúdos. “Adotamos um modelo bem amplo, com dez matérias liberadas.” “Há outro ponto importante: ao financiar o jornalismo, o assinante garante que ele continue a ser independente, com cada vez mais qualidade”, enfatiza o jornalista. “Isso é muito importante em um momento repleto de notícias fraudulentas, de uso indevido de redes sociais e em que a confiança é realmente algo muito escasso.”

O modelo de paywall em veículos jornalísticos online foi implantado de forma pioneira, há cerca de 14 anos, pelo americano The New York Times e pelo britânico Financial Times. No Brasil, o primeiro veículo a implementar paywall foi a Folha de S. Paulo, em 2012. Hoje dezenas de jornais brasileiros e milhares ao redor do mundo adotam o sistema. Assinatura O POVO Os assinantes atuais do O POVO+ têm acesso ao conteúdo do portal O POVO sem pagar nada mais. “A assinatura do O POVO+ agora também dará acesso ilimitado as matérias do O POVO, que passa a entrar na estratégia de paywall do Grupo”, explica André Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital e Novos Negócios. “Com isso, o assinante passa a ter acesso ilimitado a todo o portal e a todo o conteúdo do OP +, que inclui o jornal impresso, reportagens especiais, um time de mais de 100 colunistas, séries e documentários especiais”, acrescenta.

Dummar destaca ainda que a assinatura também dá direito ao Clube de Assinantes, que garante descontos em produtos e serviços de diversas empresas parceiras. “Somente no ano passado, o Clube já gerou mais de RS 3 milhões em descontos para nossos assinantes”, aponta. Para se tornar um assinante digital, tendo três acessos simultâneos às plataformas O POVO e O POVO+, basta seguir as instruções do banner do paywall ou acessar assine.opovo.com.br. É possível contratar o plano mensal por R$ 5,90 no primeiro mês e R$ 14,90 nos meses seguintes ou o plano anual, tendo desconto de 30%, por R$ 124,90.

Você pode ser tornar assinante também por meio do telefone (85) 3254 1010 ou do WhatsApp (85) 99605 2273. Perguntas frequentes Como funciona o paywall do O POVO? A cada 30 dias, os leitores poderão acessar sem restrições 10 matérias no opovo.com.br. Quando o número for atingido, ou seja, ao 11º clique, surgirá na tela um banner com o aviso “Você atingiu o limite de notícias gratuitas” e o convite a se tornar assinante. O limite é renovado a cada 30 dias e contabilizado por ferramenta própria desenvolvida no Grupo.