Escola bilíngue da Arco em Fortaleza terá Vera Passos, Duetos e Nutrir; veja

Em entrevista exclusiva ao O POVO , Manoela Abreu e Marcela Abreu, proprietárias da franquia na Capital , detalham que a previsão é de que as obras comecem em maio e o empreendimento seja inaugurado até 2026, no bairro Meireles.

Instalada inicialmente em São Paulo, o objetivo é focar na formação acadêmica, emocional e global de crianças e adolescentes. A princípio, funcionarão as turmas da educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Porém, a ideia é de que em 2029 tenha a abertura para o ensino médio.

O bilinguismo é um dos pilares da proposta: na educação infantil, o currículo é dividido igualmente entre português e inglês. A partir do Ensino Fundamental, 70% do conteúdo é ministrado em português e 30% em inglês.

As mensalidades serão a partir de R$ 4.500, mas o chamado projeto after school (pós-aulas), que envolve as marcas de ensino de dança e de música, além da gestão alimentar, não estão incluídas neste valor. Segundo as franqueadas, os preços das atividades extras ainda estão em estudo.

Fora as disciplinas tradicionais, também serão incorporadas outras com abordagens sobre competências socioemocionais, educação financeira e .

Tecnologias

Sobre tecnologias e inovações, Manoela Abreu informa que todas as salas contarão com projetor e computador e toda a comunicação com as famílias será realizada via aplicativos de comunicação, como o ClassApp. Esta é uma agenda para colocar a rotina da criança e o responsável acompanhar de perto.

“Digo que, para dar uma aula inovadora, não precisa necessariamente de um recurso tecnológico digital. Você pode fazer uma aula incrível com papel e lápis […] Se for necessário, a gente insere o uso da tecnologia, sempre adequando à faixa etária de cada criança e respeitando também as recomendações em relação ao uso de telas.”