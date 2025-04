Azul confirma que oferta de ações movimenta R$ 1,6 bilhão

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 3%, ou seja, em 13.517.180 ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender ao excesso de demanda constatado.

A Azul confirmou, na noite da quarta-feira, 23, que a emissão de 464.089.849 no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais ao preço de R$ 3,58 cada, totalizando R$ 1.661.441.659,42. A informação foi antecipada pelo Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, adicionalmente, serão atribuídos aos subscritores das ações um bônus de subscrição para cada ação subscrita na oferta, totalizando um montante de 13.517.180 bônus de subscrição, considerando que 450.572.669 bônus de subscrição atribuídos às ações integralizadas por meio das Dívidas Financeiras - Notas serão voluntariamente cancelados por seus respectivos titulares, na mesma data de emissão.

Com a emissão das novas ações, foi homologado o aumento de capital social da Azul. Assim, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 7.131.859.384,34, dividido em 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As ações e os bônus de subscrição objeto da oferta passarão a ser negociados na B3 em 25 de abril de 2025, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 28. O crédito dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores ocorrerá no dia 29.

A Azul lembra que a oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros, contribuindo para melhorar sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, emitidas pela Azul Secured Finance, e de titularidade de determinados investidores.