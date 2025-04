Escola de saúde abre inscrições para bolsas com remuneração de até R$ 7 mil

O processo na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) finaliza até o dia 25 de abril; saiba como fazer

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) está com um processo seletivo simplificado aberto. O objetivo é o preenchimento de sete vagas. As inscrições são gratuitas.

As bolsas ofertadas abrangem diferentes perfis de graduação e mestrado na área de Desenvolvimento de Software, com foco em Back End, Front End e UX.