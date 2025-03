Busca por carros chineses cresce mais de 80% em 12 meses no Ceará, aponta Webmotors

O interesse dos brasileiros pelos veículos das montadoras de origem chinesas cresceu nos últimos 12 meses, segundo um novo estudo da plataforma Webmotors. No Ceará, os modelos das fabricantes chinesas mais vendidas no País (BYD, CAOA Chery, GWM e JAC Motors) tiveram crescimento de aproximadamente 85% de março de 2024 a março de 2025 em relação ao acumulado de março de 2023 a março de 2024.

Os 5 modelos de montadoras chinesas mais buscados dos últimos 12 meses no Ceará

CAOA Chery - Tiggo 7 Pro;

BYD - Dolpin Mini;

BYD - Seal;

BYD - Song Plus;

BYD - Dolphin.



No ranking geral do Brasil, segundo o levantamento, no mesmo período, as quatro marcas aumentaram 51,4% o número de visitas registradas em comparação com o ano anterior.