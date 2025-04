Elmano vai à China para negociar mais empresas para o Polo Automotivo do CE

Governador Elmano de Freitas confirmou viagem à China / Crédito: JÚLIO CAESAR

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou que sua viagem à China, prevista para esse sábado, 19 de abril, terá como uma das pautas a atração de empresas para o Polo Automotivo de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em entrevista exclusiva ao O POVO, o chefe do Executivo estadual confirmou que três marcas já têm acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará. Os detalhes serão confirmados oficialmente no fim deste mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Governo do Estado mantém a perspectiva de abertura de 9 mil vagas de trabalho e produção de 70 mil veículos por ano - nos próximos três anos, quando atingir o pico de produtividade. O próximo passo do Polo Automotivo de Horizonte deve ser a procura de operações industriais de fabricação de peças automotivas que atendam as montadoras. O governo Elmano já avança nas tratativas para a desapropriação de terrenos no entorno para aumento do tamanho do polo industrial. A área buscada ampliaria o complexo automotivo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol). Agora o gestor busca identificar a quem pertence o espaço para negociar.



L Governador Elmano de Freitas destaca que espera atrair mais empresas interessadas no polo automotivo, em Horizonte, a partir de viagem à China Crédito: JÚLIO CAESAR Conforme O POVO apurou com a Prefeitura de Horizonte, a perspectiva é de que entre três e cinco empresas se instalem neste início - ainda sem confirmação de quais serão. Na viagem à China, outra agenda, essa prevista para o próximo dia 23, será com o proprietário de uma das marcas com acordo firmado para ter modelo produzido em Horizonte.