Resort em Jericoacoara abre 40 vagas de emprego em Fortaleza para atendimento a clientes

De acordo com comunicado do empreendimento, “a Central de Férias está em fase de implantação e será um dos principais pontos de contato entre os clientes e a operação do resort, que funcionará no modelo de multipropriedade”.

O informe também aponta que “a abertura das vagas marca um passo importante para a estruturação dos serviços e geração de empregos qualificados no Ceará.”

Com inspiração mediterrânea, o Alchymist Luxury Resort promete oferecer experiências únicas em Jericoacoara, unindo sofisticação, conforto e um serviço de alto padrão.