Novos cartões do Ceará sem Fome serão entregues até esta terça-feira, 15

Com um investimento de R$ 176,2 milhões em 2025, que beneficia 47.845 famílias, sendo 18 mil novas, o Programa Ceará sem Fome terá todos os seus cartões substituídos. As entregas, em Fortaleza, ocorrem até esta terça-feira, 15.

Iniciadas na sexta-feira, 11, as distribuições já foram realizadas para moradores de mais de 90 bairros da Cidade. Hoje, 14, as entregas ocorreram no Complexo Mais Infância João XXIII e no ABC do Bom Jardim.