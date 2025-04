Aeroporto de Juazeiro do Norte terá 46 voos e 7,1 mil assentos durante feriadão

Aeroporto de Juazeiro do Norte é o décimo com maior movimentação entre aqueles administrados pela Aena Brasil / Crédito: Luciano Césario/O POVO

O Aeroporto de Juazeiro do Norte terá 46 novos voos com 7.140 assentos no feriadão que vai englobar a Semana Santa e o Dia de Tiradentes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação é da Aena Brasil, operadora que administra o equipamento, além de outros 16 aeroportos pelo País. Os números se referem mais precisamente ao período entre os dias 17 e 22 de abril. Em termos nacionais, a operadora projeta 5.234 voos com 830.906 assentos disponíveis.