Tarifa de 84% aplicada pela China aos EUA começam nesta quinta-feira, 10

No comunicado realizado, a Nação informa que as taxas aplicadas pelo país norte-americano "infringem seriamente os direitos e interesses legítimos da China"

No comunicado realizado, a Nação informa que as taxas aplicadas pelo país norte-americano “infringem seriamente os direitos e interesses legítimos da China, […] e tem um impacto severo na estabilidade da ordem econômica global”.

Entretanto, em sua plataforma Truth Social, o chefe do poder executivo norte-americano acusou a China do que considera uma “falta de respeito” e puniu o País com o aumento nas tarifas citadas acima, “com efeito imediato”.

Com a ação, mesmo após o presidente americano, Donald Trump , ter dado uma guinada na guerra comercial , ao anunciar uma “pausa” de 90 dias nas tarifas aplicadas para dezenas de países, ele aumentou as tarifas alfandegárias da China de 104% para 125% .

Isso significa que mantém o imposto universal de 10% que entrou em vigor no dia 5, no qual já estavam a maioria dos países latino-americanos, incluindo, o Brasil.

Mais tarde, Trump disse que “não imagina” ter que aumentar novamente as tarifas. “Não acho que seja necessário. Calculamos com muita precisão”, acrescentou.

Canadá e México também estão sujeitos a um regime especial que implica tarifas de 25% (10% para os hidrocarbonetos canadenses), exceto para os produtos contemplados no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

O anúncio de trégua nas tarifas, feito pouco depois da hora do almoço, provocou uma reviravolta nas Bolsas nos EUA e também no Brasil, que passaram a subir com força. O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, fechou em alta de 3,12%. Já o dólar recuou 2,51%, para R$ 5,84, depois de ter batido em R$ 6,06 no começo do dia.

Horas antes da reviravolta, o presidente havia aconselhado aproveitar a queda das bolsas para “comprar” ações.

As pesquisas mostram uma crescente desconfiança dos americanos em relação ao seu presidente. O republicano gerou pânico no mundo inteiro ao anunciar, há uma semana, tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos de parceiros comerciais.