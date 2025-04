Câmara dos EUA aprova projeto orçamentário de Trump, com vitória sobre indecisos

A votação de 216 a 214 nesta quinta-feira, 10, marca um grande avanço para a agenda legislativa de Trump e uma vitória muito necessária para a Casa Branca, depois que o republicano suspendeu as tarifas recíprocas. A aprovação da medida pela Câmara abre caminho para um projeto de lei ainda este ano que deve estender os cortes de impostos que estão expirando, reduzir ainda mais os impostos e aumentar os gastos com segurança de fronteiras e defesa nacional.

Os republicanos indecisos estavam cautelosos em apoiar o plano que saiu do Senado no último sábado, preocupados com o fato de os senadores não estarem tão comprometidos com a redução de gastos quanto os membros da Câmara.

Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, John Thune, se uniram e disseram estar alinhados quanto aos planos de redução dos gastos. Thune afirmou que muitos senadores são a favor de cortar pelo menos US$ 1,5 trilhão em gastos.

Esse compromisso não é escrito nem vinculativo e não reflete necessariamente o que a maioria dos senadores fará no projeto de lei final. Mas esse comentário e outros compromissos foram suficientes para que o orçamento fosse aprovado.

Os republicanos agora tentarão redigir um projeto de lei que abranja grande parte da agenda legislativa de Trump e, em seguida, tentarão aprová-lo na Câmara e no Senado com no máximo três votos restantes em cada casa.