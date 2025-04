O POVO News: China x Trump: até onde vai a guerra comercial que assusta o mundo

China x Trump: até onde vai a guerra comercial que assusta o mundo / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 10, repercute a guerra comercial travada entre a China e o governo de Donald Trump (Republicanos) após imposições de tarifas às importações de produtos para os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 10, a China pediu aos Estados Unidos para que os países alcancem um acordo de "meio-termo" para encerrar o embate. Antes, na quarta-feira, 9, o presidente dos EUA afirmou que acordos comerciais serão alcançados com todos os países, incluindo a China, que tinha anunciado uma retaliação contra o país norte-americano, com tarifa superior a 80% contra os produtos dos EUA.