Concursos no Ceará: Quase mil novas vagas e salários até R$ 39 mil; veja

Estão abertas as inscrições de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 4.118 vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. Desde a última semana, quase mil novas vagas foram disponibilizadas. O salário inicial pode chegar a R$ 39,7 mil.

As inscrições devem ser feitas no site da organizadora, Fundação Getulio Vargas ( FGV ), no valor de R$ 120. São 50 vagas e formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 37.765,55 .

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região ( TRF -1) divulgou o edital do concurso para Juiz(a) Federal Substituto(a), com inscrições entre 17 de março, às 16 horas, a 16 de abril, às 16 horas.

O prazo de validade do certame é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período a partir da data de homologação do resultado final.

O Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul) abriu inscrições para um novo concurso público com 100 vagas. O salário inicial é de R$ 5.012,25 , com benefícios.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e as inscrições estão abertas até o dia 22 de abril. A taxa de inscrição varia conforme a vaga, de R$ 40 a R$ 120. Todos os detalhes no site http://www.consulpam.com.br/ .

As provas estão marcadas para 15 de junho, e os interessados devem se candidatar até 22 de abril pelo site do Cebraspe , responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 132.

As vagas se destinam para profissionais de nível Superior, nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Direito.

A remuneração mensal varia de R$ 1.619,20 a R$ 2.428,80, com jornadas de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições têm taxa de R$ 40 e ocorrem de maneira presencial na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Tenente Antônio Gonçalves, 19 - bairro Juremal, das 8h às 12h.

O município ainda possui um outro processo seletivo aberto para cadastro de reserva (sem confirmação de número de vagas) de agente comunitário de saúde.

A inscrição é presencial até 11 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Vicente Alves Costa, 1.294 - Riachinho. A taxa de inscrição é de R$ 60.

Mais informações dos certames podem ser conferidos no site da Prefeitura (https://varzeaalegre.ce.gov.br/processoseletivo.php).

Prefeitura de Lavras da Mangabeira (5 vagas)

Estão em disputa 5 vagas no concurso público da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira. São oportunidades para candidatos de nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

As oportunidades dizem respeito às funções de:

Agente de Manutenção Predial (1 vaga)

Assistente Legislativo (2 vagas)

Técnico de Tecnologia da Informação (1 vaga)

Analista Legislativo - Ciências Contábeis (1 vaga)

A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 2.600 para jornadas mensais de 200 horas.

As inscrições têm taxas que variam de R$ 80 a R$ 150 a depender da vaga e seguem abertas até 13 de abril. Mais informações sobre o certame estão disponíveis no site da banca, a Universidade Patativa.

Prefeitura de Abaiara (17 vagas)

Entre os dias 7 e 8 de abril estão abertas as inscrições para o processo seletivo aberto pela Prefeitura de Abaiara. São 17 vagas em disputa.

O processo é conduzido pela Secretaria de Saúde e oferta oportunidades de níveis Médio, Técnico e Superior, para os cargos de:

Dentista ESF (1 vaga)

Enfermeiro(A) Plantonista (3 vagas)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Psicólogo (1 vaga)

Médico ESF (1 vaga)

Bioquímico (1 vaga)

Farmacêutico-Bioquímico (1 vaga)

Técnico em Enfermagem ESF (1 vaga)

Médico Psiquiatra (1 vaga)

Médico Plantonista (3 vagas)

Agente Comunitário de Saúde (1 vaga)

Agente de Endemias (1 vaga)

As remunerações partem de R$ 1.518 e chegam a R$ 7.500 por jornadas semanais de 12 a 40 horas.

Para realizar a inscrição é preciso se deslocar até a sede do Centro Comunitário Governador Adauto Bezerra, na rua Padre José Leite Sampaio, s/n - Centro, até o dia 8/4, às 13 horas.

Prefeitura do Crato (Várias)

A Prefeitura do Crato anunciou a abertura de vagas para mais de 50 funções no município. São oportunidades de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com oportunidades em diversas áreas da gestão.

De acordo com edital, as funções são as seguintes:

Secretaria de Educação: Ajudante de Carga e Descarga; Secretário Escolar; Nutricionista; Técnico de Informática; Monitor de Transporte Escolar; Cuidador de Vida; Técnico de Informática; Porteiro; Motorista de Transporte Escolar;

Ajudante de Carga e Descarga; Secretário Escolar; Nutricionista; Técnico de Informática; Monitor de Transporte Escolar; Cuidador de Vida; Técnico de Informática; Porteiro; Motorista de Transporte Escolar; Secretaria de Assistência Social e Cidadania: Visitador Social; Supervisor Social; Entrevistador Social do CadÚnico; Facilitador de Oficina; Psicólogo;

Visitador Social; Supervisor Social; Entrevistador Social do CadÚnico; Facilitador de Oficina; Psicólogo; Secretaria de Esporte e Juventude: Professor de Projetos Comunitários; Professor de Iniciação Esportiva;

Professor de Projetos Comunitários; Professor de Iniciação Esportiva; Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos: Nutricionista;

Nutricionista; Secretaria de Serviços Públicos e Conservação: Auxiliar de Serviço de Campo/Capinação; Coveiro;

Auxiliar de Serviço de Campo/Capinação; Coveiro; Secretaria de Infraestrutura: Operador de Máquinas Pesadas Motoniveladora; Operador de Máquinas Pesadas Retroescavadeira; Motorista de Veículo Pesado Caminhão

Operador de Máquinas Pesadas Motoniveladora; Operador de Máquinas Pesadas Retroescavadeira; Motorista de Veículo Pesado Caminhão Secretaria de Direitos Humanos: Psicólogo;

Psicólogo; Secretaria de Saúde: Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço; Médico Generalista; Médico Neuropediatra; Médico Psiquiatra da Infância e da Adolescência; Médico Psiquiatra; Médico Plantonista; Médico Patologista; Médico Cirurgião Pediatra; Médico Mastologista; Médico Reumatologista; Médico Ultrassonografia; Médico Oncologia; Cirurgião Dentista ESF; Cirurgião Dentista Periodontia; Cirurgião Dentista Endodontia; Cirurgião Dentista Odontopediatria; Cirurgião Dentista Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais; Cirurgião Dentista Especialista em Prótese; Cirurgião Dentista Especialista em Bucomaxilo Facial; Enfermeiro; Fonoaudiólogo; Fisioterapeuta; Nutricionista; Psicólogo; Farmacêutico; Terapeuta Ocupacional; Tecnólogo de Alimentos; Tecnólogo em Saneamento Ambiental; Técnico de Enfermagem; Técnico de Informática; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar de Farmácia; Agente do Projeto Boa Noite.

A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 8 mil para jornadas semanais de 8 a 40 horas.

As inscrições serão feitas a partir do email pss.crato.ce.gov.br até o próximo dia 7 de abril. A seleção será feita por meio de análise curricular, de títulos e experiências profissionais comprovadas. O edital pode ser conferido no site da Prefeitura do Crato, na área de processo seletivo.

Prefeitura de Farias Brito (246 vagas)

A Prefeitura de Farias Brito anunciou a abertura de dois concursos públicos para preenchimento de 246 vagas. São oportunidades para candidatos de níveis Fundamental, Médio e Superior.

No edital nº 1/2025 existem vagas para os cargos de:

Auxiliar de Serviços Gerais (26 Vagas)

Auxiliar Administrativo (35 Vagas)

Motorista D (10 Vagas)

Orientador Social (6 Vagas)

Técnico de Enfermagem (28 Vagas)

Técnico de Radiologia (2 Vagas)

Técnico em Farmácia (3 Vagas)

Técnico em Higiene Bucal (5 Vagas)

Advogado (1 Vaga)

Analista Ambiental (1 Vaga)

Assistente Social (2 Vagas)

Biomédico (1 Vaga)

Enfermeiro (6 Vagas)

Enfermeiro Plantonista (1 Vaga)

Farmacêutico (1 Vaga)

Fiscal Ambiental (2 Vagas)

Fisioterapeuta (3 Vagas)

Fonoaudiólogo (3 Vagas)

Médico (2 Vagas)

Nutricionista (2 Vagas)

Odontólogo (5 Vagas)

Odontólogo Endodontista (1 Vaga)

Professor AEE (2 Vagas)

Professor Educação Infantil/Creche (24 Vagas)

Professor Fundamental I - 1º ao 5º Ano (27 Vagas)

Professor Fundamental II - Ciências (3 Vagas)

Professor Fundamental II - Educação Física (2 Vagas)

Professor Fundamental II - Geografia (2 Vagas)

Professor Fundamental II - História (3 Vagas)

Professor Fundamental II - Inglês (2 Vagas)

Professor Fundamental II - Matemática (8 Vagas)

Professor Fundamental II - Português (7 Vagas)

Psicólogo (4 Vagas); Psicopedagogo (2 Vagas)

Técnico Auxiliar de Controle Interno (1 Vaga)

No edital nº 2/2025 existem vagas para Agente Comunitário de Endemias (2 Vagas); Agente Comunitário de Saúde (6 Vagas).

As remunerações variam de R$ 1.518 a R$ 9.460 ou R$ 641,26 por plantão. As jornadas semanais variam de 24 a 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril, sob pagamento de taxa que varia entre R$ 80 e R$ 150, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa.

Prefeitura de Granja (17 vagas)

A Prefeitura de Granja está com processo seletivo aberto para formação de cadastro de reserva. São 17 vagas de níveis Médio, Técnico e Superior.

As oportunidades dizem respeito aos cargos de:

Entrevistador

Orientador Social

Assistente Social

Psicólogo

Técnico em Meio Ambiente

Auxiliar de Saúde Bucal

Técnico em Enfermagem

Técnico em Radiologia

Assistente Social

Cirurgião Dentista

Educador Físico

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Auxiliar de Saúde Bucal

A carga horária prevista para as funções varia de 100 a 200 horas mensais, com remuneração no valor de R$ 1.518 a R$ 3.510.

A banca organizadora é a Universidade Patativa e as inscrições podem ser feitas no site (http://www.universidadepatativa.com.br/) até o próximo dia 13 de abril. A taxa de inscrição custa entre R$ 80 e R$ 100, a depender da vaga.

Prefeitura de Novo Oriente (1.158 vagas)

A Prefeitura de Novo Oriente confirmou o lançamento de dois editais de concurso público, que somam a disponibilidade de 1.158 vagas em diversas áreas, além de cadastro de reserva.

São oportunidades destinadas a candidatos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

No edital nº 1/2025, existem oportunidades de alocação nas secretarias de Administração e Finanças, de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, de Esporte, Cultura, Juventude, Lazer, Turismo e Povos Indígenas, de Infraestrutura, de Saúde e de Trabalho e Assistência Social.

No edital nº 2/2025, as vagas são para alocação na Secretaria de Educação.

As inscrições seguem até o próximo dia 9 de abril, por meio do site da banca do concurso, o Icece (https://www.icece.org.br/). Lá também é possível conferir todas as funções disponíveis. A taxa de inscrição varia entre R$ 20 e R$ 50.

Prefeitura de Tauá (116 vagas)

A Prefeitura de Tauá, no Ceará, abriu concurso público com 116 vagas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 5 de maio.

As inscrições devem ser feitas no site da CEV/Uece por 30 dias após a publicação do edital, com taxas de R$ 150 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

O edital não detalha os valores exatos dos salários para cada cargo, mas informa que os candidatos aprovados serão nomeados sob regime estatutário, com direito aos benefícios previstos na legislação municipal.

Entre os cargos disponíveis estão professores, agentes de trânsito, guardas municipais, assistentes sociais e engenheiros.

O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período. Mais informações estão no site da organizadora.

Unilab (4 vagas)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-CE) divulgou a abertura de dois editais de seleção.

A primeira um concurso público com três vagas para professor (é necessário graduação em Enfermagem e doutorado na área de Ciências da Saúde) na subárea de Semiologia Aplicada à Enfermagem/Semiotécnica/Didática Aplicada à Enfermagem/Internato de Enfermagem II - Comunidade.

A oportunidade tem remuneração que varia de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 mensais, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições seguem até 10 de abril pelo email inscricoesics@unilab.edu.br e o pagamento da taxa no valor de R$ 190. O edital está disponível no site https://unilab.edu.br/concursos/.

Já a segunda oportunidade visa preencher uma vaga de professor, na mesma área, para atuar no setor de Processo de Cuidar na Saúde do Adulto/Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização/Processo de Cuidar na Saúde do Idoso/Internato de Enfermagem I - Unidade Hospitalar.

A remuneração varia de R$ 4.326,60 até R$ 6.180,86 mensais por carga horária de 40 horas semanais.

Neste edital, as inscrições serão abertas em 24 de abril e seguirão abertas até 2 de maio, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte e-mail: inscricoesics@unilab.edu.br e o pagamento da taxa no valor de R$ 190.

IFCE (2 vagas) - inscrições até 10 de abril

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com novo processo seletivo para preencher duas vagas para o cargo de Professor Substituto no Campus Tauá.

O certame é dedicado a candidatos de nível Superior nas áreas de Letras e subárea de Língua Portuguesa. A função tem carga horária semanal de 40 horas e a remuneração chega a R$ 3.412,63, com possibilidade de acréscimo de titulação de até R$ 2.943,39.

As inscrições estão disponíveis até o dia 17 de abril no site do IFCE (http://qselecao.ifce.edu.br/). A taxa de inscrição custa R$ 150.

Polícia Civil do Ceará (100 vagas)

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou a abertura de um concurso público, com jornada de 30 horas semanais e salário mensal de R$ 22.165,53.

As inscrições para o concurso podem ser realizadas no site da organizadora Cebraspe, entre os dias 28 de março e 11 de abril de 2025, até às 18h. A taxa de inscrição é de R$ 300.

Os candidatos interessados devem possuir diploma de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de experiência jurídica ou três anos em cargos policiais de instituições de segurança pública.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estarão abertas de 4 de abril a 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150, no site da organizadora Fundação Vunesp. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Formação de Oficiais, Quadro de Capelães Militares e Formação de Oficiais Médicos poderão participar.

Marinha do Brasil (174 vagas)

O concurso da Marinha do Brasil oferta 174 vagas. As inscrições poderão ser feitas de 30 de abril a 14 de maio, no site do órgão, com taxa de R$ 140.

Os postos de trabalho são para engenheiros, corpo técnico auxiliar, quadro da saúde, quadro complementar e cirurgião-dentista.

Mais detalhes no site.

Prefeitura de Tianguá (1.367 vagas)

A prefeitura de Tianguá, município distante 318,68 km de Fortaleza, está com cinco editais abertos para o provimento de 1.367 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O valor recebido pelos aprovados pode chegar a R$ 15.812,50 a depender do cargo escolhido pelo participante.

Já as inscrições foram prorrogadas no site da banca organizadora, Instituto Consulpam, até o dia 13 de abril. A taxa varia de acordo com a escolaridade do candidato:

Nível fundamental: R$65



Nível médio/técnico: R$ 100



Nível superior: R$ 140

As demais datas e fases do concurso estão disponíveis nos determinados editais:

MPF (58 vagas)

O concurso do Ministério Público Federal (MPF) está com 58 vagas abertas para o cargo de procurador da República. O salário é de R$ 39.753,22.

Segundo o edital, está prevista uma vaga para o Ceará, em Juazeiro do Norte. As inscrições seguem até o dia 22 de abril.

É necessário preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$ 250.

Para concorrer, os interessados devem ter bacharelado em direito, com três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do diploma.

Conab (403 vagas)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou um concurso público nacional da empresa. Ao todo, estão sendo ofertadas 403 vagas.

No Ceará, são 10 oportunidades para nível superior e duas para nível médio. As áreas são: administração, ciências contábeis, engenharia agrônoma, engenharia civil, além do cargo de assistente.

Já a remuneração varia de R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88, a depender da escolaridade.

O processo, organizado pelo Instituto Consulpam, estará com inscrições abertas de 14 de abril a 15 de maio. O valor da taxa fica entre R$ 50 e R$ 80.

UFPE (9 vagas)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu 9 vagas para concurso público para o cargo de professor. Destas, 6 são para ampla concorrência, 2 para negros e 1 destinada às pessoas com deficiência.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH), vinculado à Universidade. O prazo de realização das inscrições vai de 11 de abril a 10 de maio.



O vencimento básico, ou seja, o valor fixo, é de R$ 6.180,86 e a Retribuição por Titulação (RT) é de R$ 7.107,99, somando valor total de R$ 13.288,85 para a categoria.



Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor