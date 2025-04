Ceará Sem Fome será a contribuição do Estado para o Estratégia Brasil 2050

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) trabalha na elaboração do Estratégia Brasil 2050 / Crédito: Jarbas Oliveira/Divulgação

A reunião do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para colher colaborações na elaboração do Estratégia Brasil 2050, em Fortaleza, contou com a sugestão de nacionalização do programa estadual Ceará Sem Fome. O desenvolvimento do planejamento de longo prazo do Governo Federal prevê viagens aos estados para que empresários, entidades da sociedade civil e do setor público possam contribuir.

"Podemos agregar muito porque estamos incorporando os municípios neste planejamento estratégico. Há 37 anos conseguimos melhorar as taxas de investimento e a qualidade das políticas públicas com equilíbrio fiscal", afirma. Planejamento nacional deve prever a redução da desigualdade regional As sugestões do secretário e de outros representantes públicos e privados foram colhidas em seminário realizado nessa quinta-feira, 10, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O vice-presidente da Fiec, Carlos Prado, destacou que um dos principais pontos a serem incluídos num plano nacional de longo prazo é o combate às desigualdades regionais. Ele destaca que o Norte e o Nordeste há décadas são reduzidos à periferia do desenvolvimento. Carlos Prado citou déficits históricos de investimento em infraestrutura, centralizados no Sul e Sudeste.